Belçika'da milliyetçi Flaman partisi N-VA, koalisyon hükümetinden çekildiğini duyurdu

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09 Aralık 2018 Pazar 14:26
Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:26
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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