Belçika'da maske zorunluluğu kalkıyor

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinde yetişkinlerin yüzde 84'ünün tam aşılanmış olması nedeniyle danışma komitesinin, 1 Ekim itibarıyla dükkanlar ve konaklama sektöründe hem müşteri hem çalışanlar için maske zorunluluğunu kaldırma kararı aldığını açıkladı.

De Croo toplu ulaşım, sağlık kurumlarında, kuaför gibi kişisel iletişim gerektiren mesleklerin icra edildiği yerlerde ise maske takılmaya devam edileceğini belirtti.