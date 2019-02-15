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Belçika'da Kudüs temalı fotoğraf sergisi

"Kudüs'ten İnsan Yüzleri" fotoğraf sergisi, 17 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek- Belçika Federal Milletvekili ve CD&V'nin Gent Grup Başkanı Veli Yüksel:- "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, oradaki tarihsel gerçeğe bir dinamit atmaktır"

15 Şubat 2019 Cuma 23:59
Belçika'da Kudüs temalı fotoğraf sergisi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Gent kentinde, "Kudüs'ten İnsan Yüzleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Kudus'ün İsrail tarafından işgalinin 51'inci yılı dolayısıyla 51 fotoğrafın yer aldığı sergi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Avrasya Bölgesel Merkezi ve Thinkout ile Katar Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Avrasya Bölgesel Merkezi Genel Direktörü Elmaddin Mehdiyev, AA muhabirine açıklamada, dün açılan serginin 17 Şubat'a kadar devam edeceğini belirterek, "Yerli halkın yoğun ilgisi var. Müslümanlar için önemli olan Kudüs davasının, farklı bölgelerde yaşayan insanlara doğru biçimde aktarılmasında bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "ABD'nin, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını kınıyorum"

Belçika Federal Milletvekili ve CD&V'nin Gent Grup Başkanı Veli Yüksel ise Kudüs'ün üç büyük dinin merkezi olduğuna dikkati çekerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, oradaki tarihsel gerçeğe bir dinamit atmaktır. Bunu kınıyoruz. ABD'nin peşinden giden ülkelerin de bu tavrını kınıyoruz. Söz konusu karar ne barışa ne tarihe ne de Ortadoğu'daki barışa katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Sergideki fotoğraflarda "duvarlara" sıkça rastlandığını belirten Yüksel, "Sultan Süleyman'ın inşa ettiği Kudüs'ü çevreleyen duvarlar içerisinde üç dinin mensuplarının barış içerisinde dini özgürlüklerini yaşayabildiklerini biliyoruz. Temennimiz Sultan Süleyman'ın inşa ettiği barışın, tekrar Ortadoğu'ya geri gelmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, duvarların insanları bir arada tutmak için yapılan yapılar olduğunu ifade ederek, "İsrail'in çektiği ayrım duvarı var. Bu, bir utanç duvarı. Bu duvar ile diğer duvar arasında çok fark var." dedi.

Filistin'in Brüksel Temsilciliği Misyon Başkanı Hasan El Belavi ise serginin, genç sanatçıların çektiği fotoğraflardan oluştuğunu kaydederek, "Bize göre Filistin meselesi sadece milli ya da dini bir mesele değildir. Bu konunun insani yönü bulunmaktadır. Kültür kanalıyla bu yönünü daha iyi anlatabiliriz." görüşünü dile getirdi.

Serginin açılışına Gent Üniversitesinden Dr. Muhammed El Saftavi, Thinkout Başkanı Bekir Gündeş ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 17 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:59
  1. Belçika
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