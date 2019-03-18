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Belçika’da Kucam aracılığıyla vize alan 22 Suriyeli kayıp

Belçika’da insani vize soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mechelen Kenti Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam aracılığıyla insani vize alan 22 Suriyeli vatandaşın vize süresi doldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:05
Belçika’da Kucam aracılığıyla vize alan 22 Suriyeli kayıp

Belçika’da insani vize soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mechelen Kenti Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam aracılığıyla insani vize alan 22 Suriyeli vatandaşın vize süresi doldu. Vize süresi dolan Suriyelilerin kayıp olduğu öne sürüldü.


Belçika’nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’ın kabinesinden yasal olarak Belçika’ya gelmek üzere insani vize alan 28 Suriyelinin vizesi iltica başvurusunda bulunmadan sona erdi. Bu Suriyeli vatandaşlardan 22 tanesi Mechelen Kenti Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam’ın listesinde bulunuyordu. Kucam aracılığıyla insani vize alan 22 Suriyeli ve Suriyeli rahip Thomas Dibo Habbaé aracığıyla insani vize alan 4 Suriyeli ve diğer 2 Suriyeli vatandaşın nerede oldukları bilinmiyor.


Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block, Federal Mecliste insani vize politikası konusundaki idari soruşturmasının sonucunda, insani vizesi olan toplamda 121 Suriyelinin kaybolduğunu söyledi. De Block, "Belçika’ya gelmediklerine inanmak için hiçbir neden görmedim ama bunu kesin olarak bilmiyoruz. Başka yerlere seyahat etmiş olabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:05
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