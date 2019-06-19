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Belçika'da itfaiyeci grevi

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:30
Belçika'da itfaiyeci grevi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de itfaiyeciler, ikramiyelerinde yapılan kesintileri protesto etmek için greve gitti.

Brüksel merkez tren istasyonu önünde toplanan yüzlerce itfaiyeci istasyonunun içinde torpil atarak paniğe neden oldu.

Bir başka itfaiyeci grubu da şehrin farklı yerlerinde bulunan alt geçitleri trafiğe kapattı.

Brüksel polisi, gösteriler nedeniyle özellikle alt geçitlerde trafiğin tıkandığını belirterek, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durması çağrısında bulundu.

İtfaiyeciler, şehir merkezinde gösteriler kapsamında bir yatağı önce ateşe verdi, daha sonra söndürdü.

İtfaiyeciler, çalışma koşullarında iyileştirme ve ücretlerinde artış talep ediyor.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:30
  1. Belçika
  2. grev
  3. İtfaiye

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