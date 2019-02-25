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Belçika’da ırkçılar yürüdü, 12 gösterici tutuklandı

Belçika’da aşırı sağ Flamanlar tarafından düzenlenen ‘Güvenliğimiz için yürüyelim’ sloganı adı altında gerçekleşen yürüyüşte 12 gösterici tutuklandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:36
Belçika’da ırkçılar yürüdü, 12 gösterici tutuklandı

Belçika’da aşırı sağ Flamanlar tarafından düzenlenen ‘Güvenliğimiz için yürüyelim’ sloganı adı altında gerçekleşen yürüyüşte 12 gösterici tutuklandı.


Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Zeebrugge kentinde aşırı sağ Flamanlar tarafından düzenlenen ’Güvenliğimiz için yürüyelim’ sloganı adı altında gerçekleşen yürüyüşte 12 gösterici tutuklandı. Aşırı sağcı 400 kişinin katıldığı yürüyüşte yabancılar aleyhine sloganlar atıldı. Flaman Gençlik Konseyi yönetiminde yer alan aktif aşırı sağ grup Schild&Vrienden kurucusu olan Dries Van Langenhove de yürüyüşte yer aldı.


’Güvenliğimiz için yürüyelim’ sloganı adı altında yabancı göçmenler aleyhine yapılan yürüyüşte Langenhove bir konuşma yaptı. Aşırı sağcılar, göstericiler arasından ayrılarak göçmenlerin düzenli olarak barındığı Sint-Donaas kilisesinin arkasına yürüdü. Brugge polisine göre, aşırı sağcılar kiliseye girmeyi planlandı.


Bruges polisi sözcüsü Lien Depoorter, "Taşkınlık yapan 12 kişiyi tutukladık. Tutuklanan 12 kişinin göçmenlere yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları görüldü" dedi.



Aşırı sağ örgütleri hazır bulundu


"Güvenliğimiz için yürüyelim" sloganı adı altında yabancı göçmenler aleyhine yapılan yürüyüşe aşırı sağ eğilimli Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi, Voorpost ve diğer aşırı sağcı grup üyeleri de yer aldı. Dries Van Langenhove, "Bu mahalle yasa dışı suç çeteleri tarafından bir süredir terör eleştiriliyor. Bu yalnızca ihmal edilen bir politikadan kaynaklanıyor. Transit göçmenlerin estirdiği teröre ’dur’ demenin zamanı geldi. Bizler ülkemizde göçmenlere istemiyoruz, can güvenliğimiz yok. Brugge Belediye Başkanı transit göçmenleri daha sert davranmalı” dedi.


Flaman ‘Aslan’ simgesi bayrağı ile Brugge sokaklarında göçmenlere karşı kin ve nefretin şiddete dönüşmemesi için emniyet güçleri tedbiri elden bırakmadı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:36
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