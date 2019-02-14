Belçika’da ilkokul öğrencilerinin cami ziyaretine tepki

Belçika’nın Aalst kentinde ilkokul öğrencilerinin gerçekleştirdikleri cami ziyareti tepki çekti.

Belçika’nın Flaman bölgesinde yer alan Aalst kentinde De Duizenpootjes İlkokulu tarafından kentin önemli binalarına ziyaret kapsamında öğrencilerin camiye yapacakları ziyaret bazı ebeveynlerin tepkisine neden oldu. Aalst kenti Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi Grup Başkanı Steve Herman, “De Duizenppotjes İlkokulunun kentin en önemli binalarını ziyareti kapsamında belediye binası, çan kulesi, Sint-Martinus Kilisesi ve ayrıca Binnenstraat Caddesi’ndeki Belçika Türk Diyanet Valfına bağlı Aalst Kevser Camii de yer alıyor. Camilere yapılan okul gezileri sırasında namazın nasıl kılındığı gösteriliyor. Bu konuda bazı ebeveynlerin şikâyetçi oldukları görüldü. Daha önce gerçekleştirilen cami ziyaretinde çocuklara nasıl namaz kılındığı gösterilmiş ve çocuklar eve gelince namaz nasıl kılınır uygulamasını ebeveynlerine göstermiş. Bu da ebeveynlerin tepkisine neden olmuştu. Camilere yapılan okul gezileri sırasında namazın nasıl kılındığının gösterilmesinin yasaklanmasını belediye meclisinde sunacağımız öneri ile talep edeceğiz. Daha önceki bir okul gezisinde din görevlileri tarafından Müslümanların ibadetlerini nasıl yapığı gösterilmiş ve çocuklar da din görevlisini taklit ederek namaz hareketlerini tekrarlamışlardı. Buna göz yummamalıyız” dedi.

“Cami ziyaretinden kimseye zarar gelmez”

Aalst Belediyesi Eğitimden Sorumlu Encümeni Karim Van Overmeire ise, cami ziyaretinden kimseye zarar gelmeyeceğini söyleyerek, “Bazı öğrencilerin ebeveynleri cami ziyaretine karşı çıkarak okul yönetimini şikâyet etmeye başladı. Eğitimden sorumlu belediye encümeni olarak cami ziyaretini yasaklamak istemiyorum. De Duizendpootjes İlkokulu 3. yıldır cuma günü şehir yürüyüşü düzenliyor. Çocuklar Aalst’taki en önemli bina ve heykellerle tanıştırılıyor. Çocuklar binaları bir şehir planına yerleştirmeyi öğreniyorlar ve bunları doğru tarihsel bağlamda yerleştirebilmeliler. Cami ziyaretinden hiç kimse rahatsızlık duymamalıdır” diye konuştu.

“Camiden çıktıkları zaman çocuklar Müslüman olacak değil”

Overmeire, “Cami içinde açıklama cami temsilcileri tarafından değil, kendi öğretmenlerimiz tarafından yapılacak. Kendi kültürümüze ve kendi çocuklarımıza biraz güven duyalım. Biri camiye beş dakika girdiğinde bu dışarıya Müslüman olarak çıkacağı anlamına gelmez. Birkaç camiyi kendim ziyaret ettim ama bu durum İslam hakkındaki fikrimi değiştirmedi” şeklinde konuştu.