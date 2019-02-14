Belçika’da hayatı durduran grev sonrası sendikadan olumlu adım

Belçika’da dün işçi sendikalarının organize ettiği 24 saatlik grev sonrası Belçika Genel İş Gücü Federasyonu (FGTB), yeniden masaya oturmaya hazır olduklarını duyurdu.

Belçika’da maaş ve sosyal hakların iyileştirilmesi için üç büyük işçi sendikasının düzenlediği bir günlük genel grev sonrası Belçika Genel İş Gücü Federasyonu’ndan açıklama geldi. Hem özel hem de kamu sektöründen greve yüksek düzeyde katılım oldu. Federasyon Genel Sekreteri Miranda Ulens, “Müzakere etmeye hazırız. Ancak karşımızdakiler ciddi olmak zorunda. Sendikaların ekonomiye de fayda sağlayabilecek meşru sosyal talepleri var. Dikkate alınmaları gerekiyor. Sadece teklif ettikleri şeye evet dememiz için masada oturuyorlar. İşverenlerin bu yaptığı sendikalara danışmak değil” açıklamasını yaptı.

Ocak ayında yapılan ücret artışı müzakereleri sırasında sendikalar ve işverenler 2019-2020 dönemi için anlaşmaya varamamıştı. İşçi temsilcileri, yüzde 0,8 maaş artışının yetersiz olduğunu belirterek masadan kalkmıştı. İşverenler ise yasalar çerçevesinde belirlenen rakamlara sadık kaldıklarını iddia etmiş, bu sınırın aşılmasının söz konusu olmadığı konusunda net tavırlarını ortaya koymuşlardı.