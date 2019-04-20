Belçika’da greve giden personelin maaşı kesilecek

Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu’nda greve giden personele Valon Bölge Hükümeti Havaalanlarından Sorumlu Bakanı Jean-Luc Crucke ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Valon Bölge Hükümeti Havaalanlarından Sorumlu Bakanı Jean-Luc Crucke, Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu’nda greve giden personelin maaşını ödememe kararı aldı. Bakan Crucke, “Zaman zaman greve giden Hava Trafiği Kontrol Kurumu personeli yüzünden birçok uçakların uçuş ve inişlerinde aksama ve erteleme oluyor. Artık bu son verilmelidir. Perşembe gecesi Belçika Hava Kontrol Birimi Skeyes, yeterli personel temin edemediği için Almanya’dan meslektaşlarını çağırmak zorunda kaldı, böylece Liege havaalanında engellenen uçaklar havalanabildi” dedi. Belçika Hava Kontrol Birimi Skeyes hakkında ilk defa memnuniyetini ifade etmediğini belirten Crucke; “Skeyes personelinin son dönemde aralıklı olarak greve gitmesi ve personelinin hasta raporu vererek evde kalması birçok uçağın uçuşlarında sıkıntıya neden oldu. Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu Skeyes ile işçi sendikası arasında anlaşmazlık nedeniyle aralıklı olarak ve belirli saat içinde greve gidilmesi nedeniyle birçok maddi zarara neden oldu. İşçi sendikası ile Skeyes arasında anlaşmazlık nedeniyle mağdur olanlara ne cevap verebileceğiz ki? Skeyes personeli greve devam etmekte kararlı olduğu zaman ben de yurtdışından Hava Trafiği Kontrol personeli getiririm. Şunu açık ve net olarak söylüyorum Skeyes ödemeye durdurulması için talimat verdim” şeklinde konuştu.