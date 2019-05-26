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Belçika'da genel ve bölgesel seçimler

İlk sonuçlara göre, Flaman bölgesinde Yeni Flaman İttifakı yüzde 27,5, Valon bölgesinde ise mevcut Başbakan Charles Michel öncülüğündeki Liberaller yüzde 24,5 ile önde yer aldı- Flaman bölgesinde Irkçı Flaman Menfaati oylarını bir önceki seçime göre üçe katladı, iklim protestolarıyla destekçi toplayan Yeşiller de oylarını artırdı

26 Mayıs 2019 Pazar 21:06
Belçika'da genel ve bölgesel seçimler

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen genel ve bölgesel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Flaman bölgesinde ırkçı Flaman Menfaati (VB) oy oranını bir önceki seçime göre üçe katlarken, Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise Yeşillerin (Groen) oylarında artış gözlendi.

Federe yapılı Belçika'da ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının yaşadığı Flaman bölgesinde, 2014 seçimlerinde yüzde 32 oyla birinci parti çıkan ve daha sonra koalisyon ortağı olduğu federal hükümetten çekilerek siyasi krize yol açan Bart De Wever liderliğindeki Yeni Flaman İttifakının (N-VA) oyları 4,3 puan düştü.

Irkçı VB ise oy oranını bir önceki seçime göre neredeyse üç kat artırdı.

İlk sonuçlara göre, Flaman bölgesinde oyların yüzde 27,5'ini alan N-VA'yı yüzde 18,2 ile VB, yüzde 14,2 ile Hristiyan Demokratlar (CD&V), yüzde 11,6 ile Liberaller (Open VLD), yüzde 10,7 ile Groen ve yüzde 9,8 ile Sosyalistler (SP.A) takip ediyor.

- Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi

Belçika'nın Valon bölgesinde mevcut Başbakan Charles Michel öncülüğündeki Liberaller (MR) ilk sonuçlara göre yüzde 24,5 ile önde olsa da 2014 seçimlerine göre 2,2 puan oy kaybı yaşadı.

Valon bölgesinde Liberalleri yüzde 22'yle Hristiyan Demokratlar (CDH), yüzde 20,7'yle Yeşiller (Ecolo) ve yüzde 17,7'yle Sosyalistler (PS) takip ediyor.

Çift dilli Brüksel bölgesinde ise ilk sonuçlar yüzde 24,1'le Yeşillerin ilk sırada olduğunu gösteriyor. Yeşillerin arkasından yüzde 19,3'le Open VLD geliyor.

2010 seçimlerinin ardından 541 gün hükümetsiz kalarak bu alanda dünya rekorunu kıran Belçika'da bölgeler arasında yaşanan dil ve gelir paylaşımı eksenli anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülkede hükümetsiz kalma süreleri 2007'deki siyasi krizde 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 21:06
  1. Belçika
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