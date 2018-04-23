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Belçika'da geçen sene 618 sığınmacı çocuk kayboldu

Belçika'da çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu çarpıcı verilere ulaştı. Ülkede geçen yıl 618 sığınmacı çocuk kayboldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
Belçika'da geçen sene 618 sığınmacı çocuk kayboldu

Belçika'da kayıp ve tacize uğrayan çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Child Focus'un yayımladığı verilere göre, 2017 yılında kaybolan çocuk sığınmacı sayısında daha önceki yıllara göre ciddi artış gözlendi.

Buna göre, 2015 yılında 277, 2016 yılında 284 sığınmacı çocuk kaybolurken, bu sayı geçen yıl 618'e yükseldi. Çocuk sığınmacıların istismarcılar tarafından ele geçirileceğinden endişe ediliyor.

"Bu rakamlar çok büyük bir sorunun görünen küçük bir kısmı" diyen Child Focus yetkilileri, çocukları sığınmacı merkezlerine yönlendirmeye çalıştıklarına ancak başka ülkelere geçmek isteyen bu çocukların çoğunlukla kaçtığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
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