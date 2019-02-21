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Belçika’da eski bakan Francken’den belediye başkanına suç duyurusu

Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken, Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion hakkında suç duyurusunda bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:03
Belçika’da eski bakan Francken’den belediye başkanına suç duyurusu

Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken, Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion hakkında suç duyurusunda bulundu.


Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken, Verviers’te ‘Sınırsız Kıta’ isimli kitabının tanıtımına engel olan protestocular arasında bulunan Belediye Başkanı Muriel Targnion hakkında suç duyurusunda bulundu. Belçika Valon Bölge Hükümeti Yerel Yönetimler, Konut ve Spor Altyapıları Bakanı Valerie De Bue, protestocular arasında yer alan Belediye Başkanı Targnion’un savunmasını istedi.



Protestoculara göz yaşartıcı gaz


Polis, Francken’i protesto etmek için otele gelen grubun taşkınlıklarına son vermek ve grubudağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Eski bakan, sadece Verviers Belediye Başkanı Targnion değil aynı zamanda gösteride bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Francken, "Arabam ciddi bir şekilde hasar gördü, canımı zor kurtardım. Verviers Belediye Başkanı Targnion kamu alanından ve polisten sorumludur. Fakat kendisi de protestocular arasında yer aldı. Halbuki Targnion, toplumun düzeni ve güvenliğini sağlamak için en yetkili mercidir. Solcuların hışmına uğradım" dedi.


Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, bakan olduğu dönemde yazdığı ‘Sınırsız Kıta’ isimli kitabını tanıtımı için dün Verviers şehrinde geldiği otel önünde protestolar ile karşı karşıya kalmıştı. Protestocular sandalye ve masalar ile emniyet güçlerine saldırmış ve ‘faşist Theo Francken’ sloganları atmıştı. Polisin Francken’ın can güvenliğini sağlayamayacağını belirtmesinin ardından Francken otelden ayrılmak zorunda kalmıştı.



Verviers Belediye Başkanı Targnion’da protestolarda yer aldı


Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken’in kitap tanıtımına engel olanlar arasında Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion, bazı belediye meclis üyeleri ve 100’e yakın protestocu hazır bulunmuştu. Öfkeli protestocular sloganlar atarak "faşistlere burada yer yok" diye tepkilerini ortaya koymuştu. Masa ve sandalyeleri atarak otelin dışında protesto yapan eylemciler ile polis arasında kısa bir arbede yaşanmış, protestocuların Francken’ı konuşturmamakta kararlı tutumunun ardından Francken otelden uzaklaşmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:03
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