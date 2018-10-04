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Belçika'da en çok kullanılan isim 'Muhammed'

Belçika'da yeni doğan erkek bebeklere verilen isimler arasında Muhammed'in ilk sırada geldiği açıklandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:51
Belçika'da en çok kullanılan isim 'Muhammed'

Belçika İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede 2017'de doğan 718 erkek bebeğe "Muhammed" ismi verildi. Ülkede yeni doğan erkek bebeklerde öne çıkan diğer bir isim ise "Liam" (570 erkek bebeğe) oldu.

Ülkede daha önce açıklanan verilerde, erkekler arasında "Muhammed" ismi 18 bin 44 ile başkent Brüksel'de en çok kullanılan isim olmuştu.

Muhammed ise eylül ayında Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı diğer bir veride de İngiltere ve Galler'de en çok verilen isimlerde ilk 10'a girmişti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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