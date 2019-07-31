Belçika'da düzensiz göçmen mahkemede kendini yaktı Liege kentindeki mahkeme salonunda üzerine sıvı madde döküp, kendini ateşe veren düzensiz göçmenin durumunun ağır olduğu bildirildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Liege kentinde mahkemeye çıkarılan düzensiz göçmen, duruşma sırasında üzerine sıvı madde döküp, kendini ateşe verdi. Brussels Times sitesinde yer alan habere göre, 49 yaşındaki düzensiz göçmen, çıkarıldığı mahkemede üzerine yanıcı sıvı bir madde döktükten sonra çakmakla kendini ateşe verdi. İnfaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan düzensiz göçmenin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, düzensiz göçmenin eyleminin nedenine ilişkin açıklama yapmadı. Belçika'da resmi verilere göre, geçen yıl 6 bin 96 kişi, Göçmenlik Ofisi'nin kararıyla sınır dışı edildi. Bunlardan 767'si, zorla sınır dışı edilenlerden oluşuyor.

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