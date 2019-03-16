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Belçika’da Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir’den batı medyasına tepki

Belçika’da Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Engin Özdemir, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Belçika’da Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir’den batı medyasına tepki

Belçika’da Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Engin Özdemir, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınayarak, “Beni bir üzün de batı medyası olmuştur. 49 Müslüman kardeşimiz terörist tarafından öldürülüyor. Ancak olay terörist saldırısı denmiyor, silahlı saldırı adı altında haber veriyorlar” dedi.

 

Belçika’da Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Engin Özdemir, Yeni Zelanda’da dün yaşanan terör saldırısı haberlerini veren batı medyasını eleştirdi. Özdemir, “Cuma günü Yeni Zelanda’da cuma namazı için toplanmış Müslüman kardeşlerimiz hunharca bir terörist tarafından katledildi. Terörist tarafından şehit Müslüman kardeşlerime Allah-u Teala’da rahmet diliyorum mekanları cennet olsun. Beni bir üzen de batı medyası olmuştur. 49 Müslüman kardeşimiz terörist tarafından öldürülüyor. Ancak olay terörist saldırısı denmiyor, silahlı saldırı adı altında haber veriyorlar. Hey batı basını özgür ol, adil ol, tarafsız ol, bazı baronların satılmış kalem sözcülüğünü yapmayın. Bu terör sizi de vurur” ifadelerini kullandı.



"Şimdi aynı duruşu bekliyorum"

 

2015 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Charlie Hebdo saldırısına değinen Özdemir, “Tabii ki bu saldırıyı da insan olarak kınadık. Yalnız ben değil tüm dünya, bazı Avrupa ve dünya liderleri bizzat Fransa’da ki yürüyüşe katılıp teröre karşı olduklarını simgelediler. Şimdi aynı duruşu bekliyorum. Çünkü 49 şehidimiz var ve onlarca yaralı kardeşlerimiz var Yeni Zelanda’da. Bu dayanışmayı yapmazlarsa bunlarda o şerefsiz insan dışı yaratık terörist kadar suçlulardır benim gözümde. Terör kimden gelirse gelsin dini, ırkı, milleti yoktur terör dünyanın her yerinde terördür” açıklamasında bulundu.



Belçika Müslüman Temsil Kurumu da terör saldırısını kınadı

 

Müslüman Temsil Kurumu ile Belçika İslam Koordinasyon Kurulu tarafından Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin bir kınama mesajı yayınladı. Müslüman Temsil Kurumu Başkanı Mehmet Üstün imzalı bildiride, “İslamofobinin kabul edilmiş anlamı üzerindeki steril tartışmalardan kaçınalım. Sonunda, Müslüman karşıtı nefretin Avrupa yasalarında, Yahudilik karşıtı ve ırkçılık karşıtı yasalarla aynı şekilde suçlanmasına, mağdur-dostça olmayan ihale tekliflerinin belirlenmesinde ve belirlenmesinde oy birliğiyle desteklenmemesinin zamanı geldi” dedi.

 

Terörist eylemlerinin coğrafi olarak izole olmadığına da dikkat çekilirken, Belçika devletinin Müslümanlara ait ibadet yerlerine yönelik koruma önlemleri almak üzere çağrı yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:00
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