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Belçika'da asker sokaktan çekiliyor

Brüksel'deki terör saldırıları sonrası sokaklarda devriye gezmeye başlayan askerler, görevi federal polise bırakacak.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:36
Belçika'da asker sokaktan çekiliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'daki terör saldırısının ardından sokaklarda devriye gezmeye başlayan askerlerin görevi federal polise devredeceği bildirildi.

Basına açıklamalarda bulunan Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput, eylül ayında ordunun sokaktaki devriye görevini federal polise bırakacağını duyurdu.

Vandeput, değişimin güvenlik durumunu olumsuz etkilemeyeceğini, askerlerin büyükelçilik binaları ve uluslararası kurumlar gibi stratejik noktalarda devriyeye devam edeceğini belirtti.

Geçen yıl, askerlerin güvenlik amacıyla sokaklarda devriye gezmesini öngören "Operasyon Anavatan"ın süresinin 2020'ye kadar uzatılacağı duyurulmuştu.

TERÖR SALDIRISI SONRASI SOKAĞA İNMİŞLERDİ

Brüksel'deki terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı.

Geçen yıl, devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:36
  1. Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput
  2. Brüksel
  3. DEAŞ

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