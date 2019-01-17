0553 313 94 23

Belçika'da aşırı sağcı siyasetçi insan kaçakçılığından tutuklandı

Aşırı sağcı N-VA partisinin üyesi, Orta Doğu'dan Hristiyan göçmenlerin Belçika'ya getirilmesinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle insan kaçakçılığından tutuklandı

17 Ocak 2019 Perşembe 17:45
Belçika'da aşırı sağcı siyasetçi insan kaçakçılığından tutuklandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Mechelen şehrinde, aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) belediye meclisi üyesi, Orta Doğu'dan ülkeye Hristiyan göçmenlerin getirilmesi sürecinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Anvers Savcılığı, Mechelen kentinin N-VA'lı belediye meclisi üyesi Melikan Kucam'ın "insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvet ve haraç kesme" suçlarından tutuklandığını duyurdu.

Özellikle ülkedeki Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan Kucam'ın, Suriye ve Irak'taki Hristiyanlara "insani vize" verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 avro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin avro aldığı iddia edildi.

Göçmen karşıtlığıyla tanınan N-VA'nın eski Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Melikan Kucam'ın yaklaşık 207 kişi için bakanlığa insani vize başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Francken, görevi nedeniyle usülsüzlükte kendisinin de sorumluluğu bulunduğuna ilişkin suçlama ve eleştirileri reddederken, konuyla bir ilgisi olmadığını ve süreçten haberdar olmadığını ifade etti.

Kucam 2 gün önce gözaltına alınmış ve hakkındaki iddialar nedeniyle aşırı milliyetçi N-VA'dan ihraç edilmişti.

Belçika, 2015 yılından bu yana Orta Doğu'da bulunan Hristiyanların ülkeye ilticasını "insani vize"lerle kolaylaştırıyor. Bu çerçevede ülkeye getirilen Hristiyan göçmenlerin sayısı 900'ü geçmiş durumda.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:45
  1. Belçika
  2. Francken
  3. Hristiyan göçmen
  4. Melikan Kucam
  5. N-VA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı hediye
    1. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    2. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    3. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    4. "Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin..
    5. Komşular cama bakınca gördüler! 18..
    6. Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun..
    7. Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
    8. Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert..
    9. 2 kişiyi öldüren kungfucunun 3...
    10. İngiltere ile AB, ayrılığı "mesajla"..
    11. 5 Suriyeli işçinin öldüğü mobilya..
    12. Karayolları yol durumu son dakika!..
    13. Antalya DOB "Çardaş Prensesi"..
    14. Mahkeme tescilledi! Hain Emre 4 ay..
    15. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    16. Korkunç olay! Kardeşiyle telefonda..
    17. Soylu'dan "Turkey Expo by Qatar"..
    18. Antik kentteki 2 bin 200 yıllık..
    19. Su basan köylerde hasar tespit çalışması
    20. Kılıçdaroğlu itiraf etti! "24 haziran..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"