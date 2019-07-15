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Belçika'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle tören düzenlendi- Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü:- "Dikkati asla elden bırakmamalı, bu mücadelede gevşemeye asla mahal vermemeliyiz"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
Belçika'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin, "Dikkati asla elden bırakmamalı, bu mücadelede gevşemeye asla mahal vermemeliyiz." dedi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle tören düzenlendi.

Tören, darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Beringen Fatih Camisi imamı İbrahim Yiğit dua etti.

Büyükelçi Gümrükçü, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz deyince benim aklıma ilk olarak tankları durdurmak için önüne yatan siviller, eli silahlı bir grup teröristin karşısına hiç korkmadan tek başına dikilen bir Türk kadını, Boğaz köprüsünün üzerinde üstlerine açılan yaylım ateşe karşı, o eski zaman filmlerinde gördüğümüz gibi sinmeden, korkmadan omuz omuza yürüyen insanlar, hatta bırakın tankların önüne yatmak, tankların peşinden koşarak kovalayan, onlar ateş etmesin diye namlularına sarılan milyonlarca çılgın Türk geliyor." ifadelerini kullandı.

Gümrükçü, 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin, canları pahasına demokrasiyi ve milli birliği korumaya çalıştığına dikkati çekerek "Şehitlerimizin kanlarının gerçek manada yerde kalmaması için, bu hain eylemi gerçekleştiren herkesin ama herkesin, o gece elinde silah tutan piyonlarından, yurt dışındaki villalarında bu darbeyi planlayan ve emri verenlere kadar herkesin adalet önüne çıkartılması ve bu yapının tümüyle ortadan kaldırılması gerekmektedir." diye konuştu.

FETÖ'nün 30'dan fazla yıldır devam eden sinsi ve planlı bir şekilde devleti ele geçirme operasyonunun 3 yılda tümüyle ortadan kaldırılmasını beklemenin gerçekçi olmayacağını kaydeden Gümrükçü, "Dikkati asla elden bırakmamalı, bu mücadelede gevşemeye asla mahal vermemeliyiz." uyarısında bulundu.

- "Alçak FETÖ şebekesi bizi frenledi"

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk da 15 Temmuz gecesi şehit olanların Türk halkının kalbinde yerlerini aldığına işaret ederek "Alçak FETÖ şebekesi, emin olun, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de haklarımızın savunulmasında da bizi frenleyen bir şebekeydi. Bizzat eski görevlerimden de buna şahidim." dedi.

Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ'den arındıktan sonra "muhteşem işler" yaptığına dikkati çekerek "Sadece 39 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı başladı. Üstüne Zeytin Dalı Harekatı yaptık. İdlib'de 12 tane gözlem noktasında güvenliği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da FETÖ ile mücadelenin henüz bitmediğine dikkati çekerek mücadelede milli birliğin önemine işaret etti.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
  1. 15 Temmuz
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