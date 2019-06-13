Belçika, Suriye'deki Belçikalı çocukları geri getirecek Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders:- "Çalışmalarımızın meyvesini önümüzdeki günlerde veya haftalarda alacağız"

BRÜKSEL (AA) - Belçika, Suriye'ye terör örgütü DEAŞ adına savaşmaya giden Belçikalı ailelerin çocuklarının ülkeye geri getirileceğini açıkladı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Suriye’deki DEAŞ'lı Belçikalıların çocuklarının ülkeye geri getirilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Diğer Avrupa ülkeleri gibi söz konusu çocukları geri getirmeye uğraşacaklarını belirten Reynders, "Çalışmalarımızın meyvesini önümüzdeki günlerde veya haftalarda alacağız." dedi. Reynders, imzalanan mutabakat zaptında önceliğin yetim çocuklara verileceğini ve bu çocukların Suriye'den Erbil kentine getirileceğini aktardı. Belçika medyasına göre, Suriye'de DEAŞ kamplarında tutulan 60'ı çocuk, 110 Belçika vatandaşı bulunuyor.

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