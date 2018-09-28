0553 313 94 23

Belçika Savunma Bakanlığından Google'a dava!

Belçika Savunma Bakanlığı, Google'ın uygulamalarında ülkedeki askeri alanlara karartma uygulamayarak güvenlik zaafiyetine neden olduğu belirterek dava açılacağını duyurdu.

28 Eylül 2018 Cuma 16:31
Belçika Savunma Bakanlığından Google'a dava!

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi.

Belçika hükümeti, Savunma Bakanlığı, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahı, Limburg'da bulunan Kleine-Brogel hava üssü, Doel ve Tihange nükleer santrallerinin konumlarının Google Haritalar ve Google Earth uygulamalarında karartılmasını talep etti.

Belçika'nın mahremiyet hukuku kapsamında iki yıl önce Google'a illettiği bu talebin yerine getirilmediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:31
  1. Belçika Savunma Bakanlığı
  2. google

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    1. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    2. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    3. Almanlar duyurdu... Rusya'ya karşı..
    4. Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş..
    5. 3. havalimanı personel alımı 3...
    6. Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası..
    7. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni..
    8. AÖF büro adres ve telefonları
    9. Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı
    10. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    11. Turizmde yeni dönem başlıyor! İşte..
    12. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    13. Tropik fırtına en az hasarla nasıl..
    14. Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    15. Dink cinayeti davasında yeni gelişmeler
    16. Konya’da üniversiteli genç intihara..
    17. Jahovic PFDK'ya sevk edildi
    18. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    19. Güz domatesi, üreticisini memnun ediyor
    20. Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri