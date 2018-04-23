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Belçika polisi Türk düğünlerini takip edecek!

Belçika polisi, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki düğün organizasyonlarını yakından takip etme kararı aldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:21
Belçika polisi Türk düğünlerini takip edecek!

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Türklerin yoğun olarak ikamet ettiği Limburg bölgesinin Heusden-Zolder  ve Genk şehirlerinde polis, Türk düğünlerini sıkı takibe alacak. 

Polisin düğünlerde kamu alanları kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirmesinin yanı sıra düğün esnasında silah sıkılması, aşırı gürültü yapılması ve konvoylarla yolların kapatılmasına karşı önlem alacağı belirtildi. 

Heusden-Zolder Belediye Başkanı Mario Borremans, bunun bir güvenlik meselesi olduğunu ve camilerde Türk vatandaşlarına konuya ilişkin bilgilendirme yapılmasını da talep ettiklerini belirterek, "Amacımız cadı avı başlatmak değil. Türk toplumu bizim için önemli ancak kamu alanı herkese açık ve buna saygı duyulması gerekiyor." dedi. 

Genk Belediye Başkanı Wim Dries ise polisin Genk'te de kontrolleri artıracağına dikkati çekerek, "Düğün organizasyonlarını polise bildirerek denetim sağlayacağız." ifadesini kullandı. 

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da 220 bine yakın Türk asıllı vatandaş yaşıyor

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:21
  1. Limburg
  2. Türk düğünü

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