Belçika polisi Türk düğünlerini izlemeye aldı

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Türklerin yoğun olarak ikamet ettiği Limburg bölgesinin Heusden-Zolder ve Genk şehirlerinde polis, Türk düğünlerini sıkı takibe alacak.

Polisin düğünlerde kamu alanları kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirmesinin yanı sıra düğün esnasında silah sıkılması, aşırı gürültü yapılması ve konvoylarla yolların kapatılmasına karşı önlem alacağı belirtildi.

Heusden-Zolder Belediye Başkanı Mario Borremans, bunun bir güvenlik meselesi olduğunu ve camilerde Türk vatandaşlarına konuya ilişkin bilgilendirme yapılmasını da talep ettiklerini belirterek, "Amacımız cadı avı başlatmak değil. Türk toplumu bizim için önemli ancak kamu alanı herkese açık ve buna saygı duyulması gerekiyor." dedi.

Genk Belediye Başkanı Wim Dries ise polisin Genk'te de kontrolleri artıracağına dikkati çekerek, "Düğün organizasyonlarını polise bildirerek denetim sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da 220 bine yakın Türk asıllı vatandaş yaşıyor.