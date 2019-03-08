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"Belçika PKK'yı terörist örgüt olarak tanımlıyor"

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe:"Belçika, Türkiye'nin önemli bir ortağıdır ve öyle kalacaktır"- "Temsil ettiğim devletin şu anki pozisyonu iyi bilinmektedir: PKK terörist bir örgüttür"

08 Mart 2019 Cuma 18:09
"Belçika PKK'yı terörist örgüt olarak tanımlıyor"

ANKARA (AA) - Belçika'nın Ankara Büyükelçi Michel Malherbe, Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK kararına ilişkin, "Belçika, Türkiye'nin önemli bir ortağıdır ve öyle kalacaktır. Temsil ettiğim devletin şu anki pozisyonu iyi bilinmektedir: PKK terörist bir örgüttür." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Malherbe, ülkesinin, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını onamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Brüksel'de alınan mahkeme kararı bilgisinin tarafına ulaştığını belirten Malherbe, "Öncelikle temel olan husus, Belçika, Türkiye'nin önemli bir ortağıdır ve öyle kalacaktır. Temsil ettiğim devletin şu anki pozisyonu iyi bilinmektedir: PKK terörist bir örgüttür." değerlendirmesinde bulundu.

Malherbe, "Belçika adaletinin (yargı gücünün), Belçika hükümetinden (yürütme gücünden) bağımsız olduğunu" kaydettiği açıklamada, Federal Savcılık Ofisinin halihazırda 50 sayfalık kararı incelediği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, savcılığın, daha sonra nasıl bir tepki vereceği yönünde karar alacağına işaret eden Malherbe, 2017'de aynı davada, savcılığın, istinaf mahkemesinin kovuşturmazlık ile sonuçlanan ilk kararına karşı da temyiz başvurusunda bulunduğunu hatırlattı.

- Belçika mahkemesinden PKK kararı

Brüksel'de bir alt mahkeme, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını onadı.

Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı aldı. Böylelikle, İddianame Odası, "PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı" kararına vardı.

Konunun uluslararası insancıl hukukun geçerli olduğu mahkemelere sevkedilmesi görüşüne yer veren Brüksel İddianame Odası, davanın Belçika Ceza Mahkemesine taşınmasını engelledi.

Davaya ilişkin gerekçeli kararın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Gerekçeli karara göre, davanın temyize götürülmesi imkanı bulunuyor.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:09
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