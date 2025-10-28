  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
Sağlık Belçika nüfusunun beşte birini ekonomik kriz, Covid salgını ve iklimin belirsizliği tehdit ediyor, tespit edildi
Sağlık

Belçika nüfusunun beşte birini ekonomik kriz, Covid salgını ve iklimin belirsizliği tehdit ediyor, tespit edildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belçika nüfusunun beşte birini ekonomik kriz, Covid salgını ve iklimin belirsizliği tehdit ediyor, tespit edildi

Belçika nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığını "ekonomik kriz, Kovid-19 salgını ve uluslararası politik iklimin belirsizliği tehdit ediyor, tespit edildi.

Belçika nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarının birinden muzdarip olduğu ve bu sorunların özellikle gençleri etkilediği tespit edildi.

Belga ajansının, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yayımlanan 2023-2024 dönemi sağlık anketine dayandırdığı haberine göre, Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor.

Ankete katılanların yaklaşık beşte birinde stres, gerginlik, moral bozukluğu gibi semptomlara rastlanırken; bu kişilerin şiddetli ruhsal problem yaşadığı ortaya çıktı.

Ayrıca nüfusun yarısının uyku bozukluğu sorunundan etkilendiği de tespit edildi.

Ruh sağlığı sorunları özellikle 15-24 yaş arası gençleri etkilerken; bu grubun yaklaşık dörtte birinin anksiyete problemleri veya depresyondan muzdarip olduğu dikkati çekti.

Kadınlar ve eğitim düzeyi düşük kişilerin genellikle yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama olasılığı daha yüksek olurken; bu durumun nedenleri arasında "ekonomik kriz, Kovid-19 salgını ve uluslararası politik iklimin belirsizliği" gösterildi.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı durumdaki kişiler gibi savunmasız gruplar için "psikolojik desteğe erişimin iyileştirilmesi gibi önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!
'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!

Yerel

'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!

TİKA gönülleri fethetti
TİKA gönülleri fethetti

Dünya

TİKA gönülleri fethetti

Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti
Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti

Yaşam

Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti

İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu! Yönetici atama niyetini açıkladı!
İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu! Yönetici atama niyetini açıkladı!

Dünya

İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu! Yönetici atama niyetini açıkladı!

Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti
Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti

Dünya

Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23