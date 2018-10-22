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Belçika medyası: Cemal Kaşıkçı krizinin kazananı Erdoğan

Belçika'da yayımlanan De Morgen gazetesi, Kaşıkçı cinayetinde kazanan tarafın duruşu ve sakinliğiyle Erdoğan olduğunu yazdı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:32
Belçika medyası: Cemal Kaşıkçı krizinin kazananı Erdoğan

Belçika'da yayımlanan De Morgen gazetesi, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle yaşanan krizden 'en kârlı çıkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi olduğunu' yazdı.

Flamanca yayınlanan gazete, Kaşıkçı'nın kaybolmasının ABD ile Suudi Arabistan üzerinde büyük baskı oluşturduğunu, buna rağmen Erdoğan'ın son 2 haftada oldukça rahat pozisyonda haraket ettiğini vurguladı.

Haberde, "Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD ile yılan deliğinde kafayı serin tutuyor" dendi.

Gazeteye göre Avrupa ülkeleri, Riyad yönetiminden daha somut açıklama istiyor. ABD'de de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar, Başkan Donald Trump'a, insan haklarını ihlal eden rejimleri cezalandırmak için çıkarılan "Magnitsky Yasası"nı işletmesi çağrısı yapıyor.

Ancak Trump, petrol zengini Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirme konusunda isteksiz. Bu tablo da hem Trump yönetimini hem de Suudi Arabistan'ı büyük bir siyasi baskı altına soktu.

ERDOĞAN ÖLÇÜLÜ VE TAKTİKSEL BİR YAKLAŞIM BENİMSEDİ

Gazeteye göre, son haftalarda Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ortaya çıkan bu oyundan en güçlü çıkan ülke Türkiye oldu.

Haberde, "Ülkenin kalbinde meydana gelen bu provokasyon karşısında Erdoğan ilk kez bağırıp çağırmadan, ölçülü ve taktik bir yaklaşımı benimsedi" deniyor.

Erdoğan yönetimi, önce ABD ile aylardır devam eden Pastör Brunson krizine son verdi. Belçika gazetesine göre, Kaşıkçı'nın kaybolmasından birkaç gün sonra ABD'li Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması tesadüf değil.

Suudi Arabistan'la yaşanacak olası bir kriz öncesi Ankara, Brunson'ı bırakarak, "diş ağrılarından biri" olan ABD cephesindeki sorunları bitirmiş oldu.

Bunun yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan'la ilişkilerde de istikrarın korunması için nispeten yapıcı bir rol oynadı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. De Morgen
  4. Erdoğan
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Kriz

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