Belçika mahkemesinden Suriye’de bulunan 3 DEAŞ militanına hapis cezası Belçika yargısı halen Suriye’de bulunan Fas kökenli 3 DEAŞ militanını 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.

Belçika yargısı halen Suriye’de bulunan Fas kökenli 3 DEAŞ militanını 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.

Belçika’da Brüksel Mahkemesi halen Suriye’de bulunan Fas kökenli 3 DEAŞ militanını 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Hamsa Nmili, Ouhabi Mohssine ve Azeddine Kbir Bounekoub isimli DEAŞ üyeleri hakkında derhal tutuklama kararı verdı. Mahkemenin kararına karşın 3 DEAŞ üyesinin ise hala Suriye’de olduğu biliniyor.

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