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Belçika mahkemesinden PKK kararı

Brüksel İddianame Odası, aralarında PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını onadı- Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthieu Branders:- "(Karara rağmen) Belçika'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan kararı değişmeyecektir"

08 Mart 2019 Cuma 17:14
Belçika mahkemesinden PKK kararı

BRÜKSEL (AA) - Brüksel'de bir alt mahkeme, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı kararını onadı.

Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı aldı. Böylelikle, İddianame Odası, "PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı" kararına vardı.

Brüksel İddianame Odası, konunun uluslararası insancıl hukukun geçerli olduğu mahkemelere sevkedilmesi görüşüne yer vererek, davanın Belçika Ceza Mahkemesi'ne taşınmasını engelledi.

Davaya ilişkin gerekçeli kararın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Gerekçeli karara göre, davanın temyize götürülmesi imkanı bulunuyor.

- Belçika Dışişleri Bakanlığından tepki

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthieu Branders, yargının bağımsız olduğunu ifade ederek, "Ancak, bu noktada Belçika'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan kararı değişmeyecektir." diye konuştu.

Branders, Türkiye'nin Belçika için "önemli ve tarihi" bir ortak olduğuna vurgu yaptı.

- Dava süreci

Belçika Savcılığı, 2010'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te iddianamesini sunmuştu.

İddianamede PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da bulunuyordu.

Brüksel Soruşturma Dairesi, 2017 Kasım'da bu suçlamalar kapsamında yapılanların "terör eylemi" olmadığına hükmederek davanın ceza mahkemesine sevkine yönelik talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" ifadeleri yer almıştı. Türkiye'nin de tepki gösterdiği karara federal savcı itiraz etmişti.

2018 Şubat'ta Belçika Yargıtayı, alt mahkemenin "PKK'lıların terörden yargılanamayacağı" yönündeki kararını bozmuş, dava tekrar Brüksel İddianame Odasına gönderilmişti.









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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:14
  1. Belçika
  2. Brüksel İddianame Odası
  3. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
  4. federal savcılık
  5. karar
  6. PKK
  7. temyiz

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