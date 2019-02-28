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Belçika mahkemesinden DEAŞ mensuplarının eş ve çocuklarının ülkeye alınmasına ret

Brüksel Temyiz Mahkemesi, DEAŞ mensuplarıyla evli Belçikalı 2 kadın ve çocuklarının ülkeye geri getirilmesi yönündeki mahkeme kararını bozdu

28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
Belçika mahkemesinden DEAŞ mensuplarının eş ve çocuklarının ülkeye alınmasına ret

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Temyiz Mahkemesi, DEAŞ üyeleriyle evli Belçika vatandaşı 2 kadın ve çocuklarının, Suriye'deki kamplarından alınarak ülkeye geri getirilmesi yönündeki bir alt mahkeme kararını iptal etti.

Temyiz Mahkemesi, Belçika'nın mülteci ve göç işlerinden de sorumlu Sağlık Bakanı Maggie De Block'un, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki kamplarda kalan Belçikalı vatandaşlarının hükümet tarafından ülkeye geri getirilmesine ilişkin karara itirazını ele aldı.

Temyiz Mahkemesi, daha önce Brüksel Sulh Ceza Mahkemesinin Belçika vatandaşı Tatyana Wielandt (26) ve Büşra Abouallal (25) adlı kadınlar ile 6 çocuklarının YPG/PKK'nın kontrolündeki kamptan ülkeye geri getirilmesine ilişkin verdiği kararı bozdu.

Adalet Bakanı Koen Geens, Temyiz Mahkemesinin kararının 10 yaşından küçük çocukları etkilememesi için çalışmalar yürütüleceğini belirterek, "Çocuklar ailelerinin hataları için cezalandırılmamalı." açıklamasında bulundu.

Brüksel Sulh Ceza Mahkemesi 2018 Aralık'ta DEAŞ mensuplarıyla evli 2 kadın ve çocuklarının, hükümet tarafından Suriye'deki YPG/PKK terör örgütünün işgalindeki kamptan alınarak ülkelerine getirilmesine karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, hükümetin bu kararı 40 gün içinde yerine getirmemesi halinde, çocuk başına her gün için 5 bin avro, toplamda ise 1 milyon avroya kadar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti.



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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
  1. Belçika
  2. Brüksel
  3. deaş
  4. PKK
  5. YPG

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