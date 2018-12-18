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Belçika Kralı Philippe'den Başbakan Michel'in istifasını "bekletme" kararı

Belçika Kralı Philippe, istifasını sunan Belçika Başbakanı Charles Michel'in dilekçesini "bekletme" kararı aldı- Kral Philippe, istişarelerde bulunmasının ardından birkaç gün içinde kararını açıklayacak

18 Aralık 2018 Salı 23:25
Belçika Kralı Philippe'den Başbakan Michel'in istifasını "bekletme" kararı

BRÜKSEL (AA) - Belçika Kralı Philippe, istifasını sunan Belçika Başbakanı Charles Michel'in dilekçesini "bekletme" kararı aldı.

Belçika Kraliyetinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Michel, Federal Parlamentoda istifasını açıklamasının ardından dilekçesini Kral Philippe'e sundu.

Talebi değerlendiren Kral, Michel'in istifa dilekçesini "bekletme" kararı aldı.

Buna göre Kral Philippe, istişarelerde bulunacak ve birkaç gün içinde Michel'in istifasını kabul veya ret kararını açıklayacak.

- Hükümet krizi

Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu.

Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Sosyalistler ve yeşiller tarafından bugün Michel hükümetine "güvensizlik oyu" verileceğinin açıklanmasının ardından Belçika Başbakanı söz alarak istifasını "hemen" Kral Philippe'e sunacağını bildirmişti.

Belçika'da 2014 yılında yapılan federal seçimlerden sonra 138 gün süren görüşmelerden sonra Charles Michel başkanlığında kurulan merkez sağ koalisyon hükümeti, Valon bölgesinden Liberaller (MR), Flaman bölgesinden aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Liberallerin (Open Vld)​ partilerinden oluşuyordu.

Belçika’da federal seçimlerin mayıs ayında yapılması planlanıyordu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:25
  1. Belçika
  2. Charles Michel
  3. hükümet
  4. İstifa
  5. Kral

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