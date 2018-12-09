THY- Euroleague
0553 313 94 23

Belçika Kralı bakanların istifalarını kabul etti

Kral Philippe, İçişleri Bakanı Jan Jambon, Maliye Bakanı Johan Van Overtveld, Savunma Bakanı Sander Loones, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken ve Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in istifalarını kabul etti

09 Aralık 2018 Pazar 20:03
Belçika Kralı bakanların istifalarını kabul etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika Kralı Philippe, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) bakanlarının istifalarını kabul etti.

Belçika Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Jan Jambon, Maliye Bakanı Johan Van Overtveld, Savunma Bakanı Sander Loones, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken ve Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in istifalarının kabul edildiği bildirildi.

Belga Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Maggie de Block Mülteci ve Göç Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo Maliye Bakanlığı, Devlet Bakanı Peter de Crem ise İçişleri Bakanlığı görevine getirilecek.

Haberde, Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini yürüteceği belirtildi.

Belçika'da, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı'nın yarattığı kriz nedeniyle milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyon hükümetinden çekildiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:03
  1. bakanlar
  2. Belçika
  3. hükümet krizi
  4. Kral
  5. N-VA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan..
    2. Sudan'da uçak faciası! Vali ve üst..
    3. VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA için..
    4. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 2 altın
    5. Suudilerden flaş Türkiye açıklaması!
    6. İstanbul Havalimanı'ndan Edirne'ye..
    7. Akşener'den sert açıklama! 'Yeter..
    8. Fransa'dan Trump'a tepki
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. 80'lik caniden kan donduran vahşet!..
    11. İran'da mahkumlar idam edildi
    12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    13. Maçın ardından
    14. AK Parti Gaziantep ilçe belediye..
    15. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    16. Basura ve böbrek taşına karşı şeftali
    17. Evinizde tadilat yaptıracaksanız...
    18. GÜNCELLEME - Yolcu otobüsünde 5 kilo..
    19. Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden..
    20. Bahçe özlemiyle yanıp tutuşuyoruz
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?