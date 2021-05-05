  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'de en çok satılan araç belli oldu
Arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı
Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan EURO 2020 müjdesi!
ABD'de evin üstüne uçak düştü! Ölüler var
Avrupa Belçika, “Korona Kartı” uygulamasını başlatıyor
Avrupa

Belçika, “Korona Kartı” uygulamasını başlatıyor

Belçika'daki bir federal bölge hükûmeti, Kovid-19 aşısı olanlarla testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin "daha fazla özgürlükten" faydalanabilmesi için "korona kartı" uygulaması başlatmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:22:00 -
Belçika, “Korona Kartı” uygulamasını başlatıyor

Belçika’nın Flaman Bölgesi hükûmetinin Refah, Halk Sağlığı ve Aile Bakanı Wouter Beke, 11 Temmuz’dan itibaren “korona kartı” olan kişilerin salgın tedbirlerinden muaf tutularak sinemalara ve restoranlara gitmek gibi “bazı özgürlüklerden” faydalanabileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Flaman Bölgesi’nde yaşayan tüm yetişkinlere 11 Temmuz’a kadar en az ilk doz aşının yapılmasını hedeflediklerini aktaran Beke, “Herkesin aşı olma imkanı olduğunda, halktan aldığımız özgürlükleri halka geri vermeliyiz.” dedi.

“Korona Kartı” uygulaması için öngörülen kapsam

Flaman hükûmeti yetkilileri, uygulamadan en az ilk doz Kovid-19 aşısı olanların yanı sıra, çeşitli gerekçelerle aşı olmayan veya olamayan kişilerin de faydalanabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda 2 ila 12 hafta öncesinde hastalığı geçirip iyileşen ve vücudunda antikor gelişenler ile en fazla 72 saat öncesinde test yaptırıp negatif sonuç alanlara da “korona kartı” verilmesi amaçlanıyor. Kart sahiplerinin sinema, tiyatro, restoran, güzellik merkezi, masaj salonu gibi kapalı mekanlara girebilmesi hedefleniyor.

Benzer bir uygulamanın Danimarka‘da yürürlükte olması örnek gösteriliyor. Danimarka’da yaşayanların aynı şartları taşıyanlara verilen bir kartla kuaför, güzellik salonu, direksiyon kursları gibi yakın temasın bulunduğu yerlere gidebildiği ifade ediliyor.

Uygulama hakkında görüş farklılıkları ve “ayrımcılık” uyarısı

Belçika’nın Flaman Bölgesi’nin yanı sıra Brüksel Başkent Bölgesi hükûmeti de benzer bir sistemi Brüksel’de hayata geçirmek istiyor. Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort, bunun için nüfusun tamamının aşılanması gerekeceğini söyledi.

Öte yandan Belçika’nın bölge hükûmetlerinin bu planına yönelik “ayrımcılık” eleştirisi yapılıyor. Uzmanlar, bazı kişilerin dinî ve felsefi gerekçelerle aşı yaptırmadığını, bazılarının da tıbbi sebeplerle aşı olamadığını hatırlatılıyor.

Bunlara ek olarak ileri yaşlardaki kişilerin dijital olması planlanan kartları kullanmakta zorlanabileceği, herkesin akıllı telefon sahibi olmaması gibi gerekçeler öne sürülüyor. İlerleyen dönemde kart sahibi olmayanların kart sahibi olanlar kadar sigortalardan faydalanamaması gibi ihtimaller de uzmanların uygulamaya yönelik dikkat çektiği diğer sakıncalar arasında bulunuyor.

Belçika federal hükûmeti ise “korona kartı” uygulamasıyla ilgili görüş hazırlanması için çalışmalar yürütüyor. Bunun için hukukçu, sosyolog, psikolog ve ahlakbilimci gibi uzmanlardan oluşan bir çalışma grubunun hazırlayacağı görüş, nihai karar için hükûmete sunulacak. 



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren değişiyor
Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren değişiyor

Enerjide yeni dönem 1 Haziran'dan itibaren başlıyor. Tüketiciler 1 Haziran'dan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik k..
Ahlaksız dizide büyük skandal! Kast direktörü
Gündem

Ahlaksız dizide büyük skandal! Kast direktörü "dizide oynatacağım" deyip cinsel saldırıda bulundu

Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle dizi ve filmlerdeki karakterlere özenen genç nesili bekleyen tehlikenin boyutu her geçen gün artark..
Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
Medya

Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy hastalığı nedir?

Boğaç Aksoy kaç yaşında? Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Boğaç Aksoy sağlık sorunları yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay