Belçika, “Korona Kartı” uygulamasını başlatıyor

Belçika’nın Flaman Bölgesi hükûmetinin Refah, Halk Sağlığı ve Aile Bakanı Wouter Beke, 11 Temmuz’dan itibaren “korona kartı” olan kişilerin salgın tedbirlerinden muaf tutularak sinemalara ve restoranlara gitmek gibi “bazı özgürlüklerden” faydalanabileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Flaman Bölgesi’nde yaşayan tüm yetişkinlere 11 Temmuz’a kadar en az ilk doz aşının yapılmasını hedeflediklerini aktaran Beke, “Herkesin aşı olma imkanı olduğunda, halktan aldığımız özgürlükleri halka geri vermeliyiz.” dedi.

“Korona Kartı” uygulaması için öngörülen kapsam

Flaman hükûmeti yetkilileri, uygulamadan en az ilk doz Kovid-19 aşısı olanların yanı sıra, çeşitli gerekçelerle aşı olmayan veya olamayan kişilerin de faydalanabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda 2 ila 12 hafta öncesinde hastalığı geçirip iyileşen ve vücudunda antikor gelişenler ile en fazla 72 saat öncesinde test yaptırıp negatif sonuç alanlara da “korona kartı” verilmesi amaçlanıyor. Kart sahiplerinin sinema, tiyatro, restoran, güzellik merkezi, masaj salonu gibi kapalı mekanlara girebilmesi hedefleniyor.

Benzer bir uygulamanın Danimarka‘da yürürlükte olması örnek gösteriliyor. Danimarka’da yaşayanların aynı şartları taşıyanlara verilen bir kartla kuaför, güzellik salonu, direksiyon kursları gibi yakın temasın bulunduğu yerlere gidebildiği ifade ediliyor.

Uygulama hakkında görüş farklılıkları ve “ayrımcılık” uyarısı

Belçika’nın Flaman Bölgesi’nin yanı sıra Brüksel Başkent Bölgesi hükûmeti de benzer bir sistemi Brüksel’de hayata geçirmek istiyor. Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort, bunun için nüfusun tamamının aşılanması gerekeceğini söyledi.

Öte yandan Belçika’nın bölge hükûmetlerinin bu planına yönelik “ayrımcılık” eleştirisi yapılıyor. Uzmanlar, bazı kişilerin dinî ve felsefi gerekçelerle aşı yaptırmadığını, bazılarının da tıbbi sebeplerle aşı olamadığını hatırlatılıyor.

Bunlara ek olarak ileri yaşlardaki kişilerin dijital olması planlanan kartları kullanmakta zorlanabileceği, herkesin akıllı telefon sahibi olmaması gibi gerekçeler öne sürülüyor. İlerleyen dönemde kart sahibi olmayanların kart sahibi olanlar kadar sigortalardan faydalanamaması gibi ihtimaller de uzmanların uygulamaya yönelik dikkat çektiği diğer sakıncalar arasında bulunuyor.

Belçika federal hükûmeti ise “korona kartı” uygulamasıyla ilgili görüş hazırlanması için çalışmalar yürütüyor. Bunun için hukukçu, sosyolog, psikolog ve ahlakbilimci gibi uzmanlardan oluşan bir çalışma grubunun hazırlayacağı görüş, nihai karar için hükûmete sunulacak.





