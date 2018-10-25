Belçika, kimlik kartlarında parmak izi tasarısına yeşil ışık yaktı

AB Komisyonunun hazırladığı düzenleme teklifine göre, birlik içinde arttırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması hayata geçirilecek. İlk uygulama Belçika’da hayata geçirilecek. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon konu hakkında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği (AB), kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirme hazırlığı içindeydi. Bu doğrultuda, AB Komisyonu bir düzenleme teklifi hazırladı. Teklif, AB üyesi vatandaşların kimlik kartlarına, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin dahil edilmesini içeriyor. Böylece sahte belge kullanımının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Belçika İçişleri Parlamentosu Komisyonunda yapılan dünkü toplantıda Brüksel ilk adımı atarak Nisan 2019'dan itibaren kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması uygulamasını hayata geçireceğini onayladı" diye konuştu.

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Belçika Federal Hükümeti İçişleri Bakanı Jan Jambon, kimlik kartlarında parmak izi bulundurulmasını zorunlu hale getirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakan Jambon, "Nisan 2019'da yeni bir kimlik kartı alanlar için artık parmak izi alınacak. Yeni tasarının kabul edilmesiyle terörle mücadelede kimlik dolandırıcılığının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Pasaportlar için olduğu gibi yeni kimlik kartlarına dijital parmak izi eklemeyi önerdim ve bu önerimin kabul edilmesi beni çok sevindirdi. Yenileme 10 yılı kapsayacak ve Nisan 2019'da başlayacak. Tüm kimlik kartlarını yenilemek için gereken süre yaklaşık on yıl olacak. Kimlik kartının maliyet fiyatı artmayacak. Henüz kimlik kartı uzatılmayacak olup da parmak izinin kimlik kartında yer almasını arzu edenler ise kimlik kartlarını tekrardan uzatabilecekler” ifadelerini kullandı.

Sertifika ile parmak izinin korunması



“Kimlik kartlarının çipleri daha sonra sağ ve sol işaret parmaklarının baskılarının dijital görüntüsünü içerecektir” diyen Jambon, “Dijital parmak izleri saklanmaz veya merkezileşmez. Veriler, yalnızca yetkili kişilerin erişebilmesini sağlamalıdır bir sertifika ile korunmaktadır. Gizlilik Komisyonu, parmak izinin kimlik kartına eklenmesi hakkında olumsuz bir fikir vermişti, ancak hükümet, tedbirin Avrupa Komisyonunun tavsiyelerinin bir parçası olduğuna karar verdi. Şu anda AB vatandaşı olmayan yabancıların kimlik kartları için sağ ve sol kolunun 4 parmağından parmak izi alınmaktadır” şeklinde konuştu.