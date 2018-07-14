Belçika İngiltere maç sonucu! 2018 Dünya Kupası üçüncüsü kim oldu?

2018 FIFA Dünya Kupası Finalinde Belçika ile İngiltere üçüncülük için karşı karşıya geldi. Saint Peterburg Stadı’nda oynanan karşılaşmada üçüncü takım kim oldu?

Belçika ve İngiltere 2018 Dünya Kupası maçlarında üçüncülük için Saint Peterburg Stadı’nda karşılaştı. Maçın hakemi İranlı Alireza Faghani oldu. Belçika 2 0 İngiltere karşılaşmasında 4. Dakikada Thomas Meunier ve 82. Dakikada ise Eden Hazard’ın attığı gollerler Belçika Dünya Kupası’nın üçüncü takımı oldu. İki ekip G Grubunun son karşılaşmasında karşı karşıya gelmiş kazanan taraf Belçika olmuştu. Belçika grubu 9 puanla grubu lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı.

Maçtan kareler

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