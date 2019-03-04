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Belçika ile İran arasında "tutuklu akademisyen" gerginliği

Belçika'daki Leuven Üniversitesi, İran asıllı bir akademisyeninin Tahran yönetimince tutuklanması nedeniyle Tahran Üniversitesi ile olan akademik iş birliğini iptal etti

04 Mart 2019 Pazartesi 15:20
Belçika ile İran arasında "tutuklu akademisyen" gerginliği

TAHRAN (AA) - Belçika'daki Leuven Üniversitesi, üniversite bünyesinde görev yapan İran asıllı bir akademisyenin İran'da tutuklanması nedeniyle Tahran Üniversitesi ile olan akademik iş birliği protokolünü iptal etti.

Tahran Üniversitesi Rektörü Mahmud Nili Ahmedabad, devlet medyasına yaptığı açıklamada, Belçika'nın Leuven Üniversitesi ile yaptıkları akademik iş birliğinin, söz konusu üniversitede öğretim görevlisi olan İranlı bir akademisyenin İran'da tutuklanması nedeniyle iptal edildiğini ifade etti.

İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami'nin söz konusu iş birliğinin devam etmesi için devreye girdiğini aktaran Ahmedabad, şunları kaydetti:

"Siyasi meseleler ne yazık ki sürekli şekilde bilimsel çalışmaları etkiliyor. Belçika üniversiteleri bu tutuklamaya tepki gösterdi ve bu konu onlar için çok önemli. Hâlihazırda Belçika üniversiteleri ile çok sınırlı bir iletişimimiz var ve ilişkilerimiz siyasi meseleler nedeniyle beklediğimiz düzeye ulaşamadı."

Ahmedabad, Belçika'daki Leuven Üniversitesinde öğretim görevlisi olan İranlı akademisyene ilişkin ise bilgi vermedi.



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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:20
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