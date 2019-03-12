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Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu gece greve gidiyor

Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu gece 10 saatlik greve gidecek.

12 Mart 2019 Salı 22:12
Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu gece greve gidiyor

Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu bu gece 10 saatlik greve gidecek.


Belçika’da işçi sendikalarının aldığı karar üzerine Belçika’da Hava Trafiği Kontrol Kurumu greve gidecek. Hava trafik ajansı Skeyes yetkilileri ile bugün işçi sendikaları arasında yapılan görüşmede bir neticeye varılamayınca, hava trafiği kontrol kurumu grev kararı aldı. TSİ: 24.00’de başlayacak grev, çarşamba sabahı saat 10.00’da sona erecek. Kurumun greve dahil olması nedeniyle 10 saat uçuş gerçekleştirilmeyecek.


Sosyalist FGTB, Hristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, taleplerinin karşılık bulmaması halinde grevin devam edeceğini belirtildi. Brüksel Havayolları şirketi, 27 uçuşu iptal etti. Hava trafik ajansı Skeyes, Hava Trafiği Kontrol Kurumu çalışanlarının dönüşümlü olarak her havaalanında işi bırakacağını ifade etti.


ACV Sendika Temsilcisi Kurt Callaerts, “8 Şubat’ta grev bildirisi sunduk, ancak greve gitmedik. Hava trafik ajansı Skeyes yetkilileri ile görüşme yaptık. Ancak görüşmelerimizde olumlu netice almadık. Bizi ciddiye almıyorlar. Bugün yapacak olduğumuz grev son bir uyarı niteliğinde olmakta. Gelecek hafta için yeni bir uzlaşma toplantısı planlanıyor. Sorunlarımızı ve önerilerimizi ciddiye alınmazsa, bizde ne gerekiyorsa onu uygulamakta kararlıyız. Şuanda geceleri grev yapmaktan başka bir çaremiz yok” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:12
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