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Belçika Federal Savcılığı, İddianame Odasının PKK kararını temyiz etti

Savcılık, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 42 kişinin "terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı” kararını temyize götürdü.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:54
Belçika Federal Savcılığı, İddianame Odasının PKK kararını temyiz etti

Belçika Federal Savcılığı, Brüksel İddianame Odasının "aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 42 kişinin terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağı" kararını temyiz etti.

Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savcılık, Brüksel İddianame Odasının PKK üyelerinin yargılanamayacağı yönündeki kararını Yüksek Mahkemeye taşıdı.

Savcılık, 42 kişi aleyhinde "terör grubunun faaliyetlerine katıldıkları" gerekçesiyle ve PKK üyesi oldukları iddiasıyla açılan iki ayrı davaya ilişkin karar için temyiz başvurusunda bulundu.

Yüksek Mahkeme, mahkemelerin söz konusu davaya bakmaya yetkili olup olmadığına karar verecek.

Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı almıştı. Böylelikle İddianame Odası, PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 42 kişinin "terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığına" karar vermişti.

Öte yandan Federal Savcılığın dün yaptığı başvurunun ardından Türkiye’nin de aynı kararı temyiz edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:54
  1. Belçika
  2. federal savcılık
  3. PKK
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