Belçika bir PKK’lının eşine vatandaşlık veriyor

Belçika’da Yargıtay, Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin (ADIV) 2 kere verdiği olumsuz rapora rağmen bir PKK’lının eşine vatandaşlık veriyor.

Belçika’da, DEAŞ saflarında Irak ve Suriye’de savaşanların Belçika vatandaşlığı iptal ediliyor. Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV) ve Savcı, Belçika vatandaşlık müracaatı için başvuran bölücü terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki üst liderlerinden olan G.A’nın karısı için de iki kez olumsuz rapor verdi. Ancak Yargıtay G.A’nın eşine Belçika vatandaşlığı verilmesine karar verdi.

G.A. PKK adına yasa dışı eylemlerde bulunuyordu

ADIV tarafından hazırlanan Eylül 2012 tarihli raporda, Avrupa’da haraç toplayan ve PKK adına yaşa dışı eylemlerde ve çalışmalarda bulunan G.A’nın Belçika’nın Charleroi ve Liege kentlerinde PKK’nın kar amacı gütmeyen bir organizasyonda aktif olduğu bildirilmişti. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 2014 yılında bu kar amacı gütmeyen kuruluşu, PKK üyelerinin Belçika’da yaptıkları eğitimden sonra, örgütün silahlı kolunun faaliyet gösterdiği Kuzey Irak’taki kamplara gönderildiği bir üs olarak nitelendirmişti.

ADIV’in 2015 yılında hazırladığı raporda ise G.A’nın Avrupa’da terör örgütü PKK’ya üye olduğu, Belçika’da, İskandinavya ülkelerinde ve Hollanda’da örgüt bünyesinde sorumluluklar aldığını bildirilmişti.

Yargıtay farklı bir karar imza attı

Belçika’nın Bergen (Mons) kentindeki Temyiz Mahkemesi, 2018 yılının Mart ayında, G.A’nın PKK’ya destek vermeye devam ettiği için eşine Belçika vatandaşlığı verilmemesi yönünde bir karar vermişti. Ancak Yargıtay, Bergen Temyiz Mahkemesi’nden farklı karara imza attı. ADIV’in PKK’lı G.A hakkında iki kez olumsuz raporuna ve G.A’nın eşinin Belçika vatandaşlığı verilmemesi yönündeki uyarıya Yargıtay rest çekerek, "G.A’nın PKK’lı olması eşine Belçika vatandaşlığı verilmeyecek anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

Federal savcı 2006 yılında PKK ile ilgili terör soruşturması başlatmıştı. Pek çok prosedürün ardından Brüksel Milletvekilleri Odası, PKK dosyasındaki 34 şüphelinin terör örgütüne üyeliğinin ceza hakimi önünde görünmesinin gerekip gerekmediğine çok yakında karar verecek.