Belçika basını duyurdu! Trabzonspor Jose Luis Rodriguez ile anlaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi.07 Ağustos 2018 Salı 12:09
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Belçika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Walffoot.be adlı site yer alan habere göre Trabzonspor Belçika takımlarından Gent'in alt takımlarından Gent(2)'de forma giyen Panamalı Jose Luis Rodriguez ile büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçeciği belirtildi.
Gent 2 ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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