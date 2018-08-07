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Belçika basını duyurdu! Trabzonspor Jose Luis Rodriguez ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi.

07 Ağustos 2018 Salı 12:09
Belçika basını duyurdu! Trabzonspor Jose Luis Rodriguez ile anlaştı

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Belçika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Walffoot.be adlı site yer alan habere göre Trabzonspor Belçika takımlarından Gent'in alt takımlarından Gent(2)'de forma giyen Panamalı Jose Luis Rodriguez ile büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçeciği belirtildi.

Gent 2 ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:09
  1. Trabzonspor
  2. Jose Luis Rodriguez
  3. gent
  4. Gent 2
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