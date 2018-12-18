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Belçika Başbakanı Michel istifa edeceğini açıkladı

Belçika Başbakanı Charles Michel:- "İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim"

18 Aralık 2018 Salı 22:32
Belçika Başbakanı Michel istifa edeceğini açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını ve dilekçesini "hemen" Kral Philippe'e sunacağını duyurdu.

Belçika Federal Parlamentosunda Yeşiller'in desteğini alan Flaman Sosyalist Parti (SP.A) ve Sosyalist Partinin (PS) "güvensizlik oyu" vermesi üzerine söz alan Michel istifa edeceğini açıkladı.

Michel, "İstifamı sunma kararı alıyorum. Hemen Krala gideceğim." dedi.

Belçika Kralı Philippe'nin, Michel'in istifasını "bekletme", "kabul etme" ya da "anında reddetme" yetkisi bulunuyor.

Michel hükümetini, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na verilen destek tehlikeye sokmuştu.

Başbakan Michel'in göç mutabakatını imzalayacağını duyurmasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Michel, Belçika Kralı Philippe'in onayıyla istifa eden N-VA'lı bakanların yerine koalisyon ortağı partilerinin üyelerinden atamalar yaparak azınlık hükümetini sürdüreceğini açıklamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:32
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