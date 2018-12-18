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Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını, dilekçesini 'hemen' Kral'a sunacağını duyurdu.
18 Aralık 2018 Salı 22:05
Günün Özeti
Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:05
Başbakan
Belçika
Brüksel
Charles Michel
hükümet
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