  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belarus’ta protestocular hükümet binası önünde toplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:00:28 -
Belarus’ta protestocular hükümet binası önünde toplandı

MİNSK (AA) - Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto eylemi başlatan göstericiler, hükümet binası önünde toplandı.

Merkez Seçim Komisyonunun Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonucunu açıklamasından sonra başkent Minsk’te protestocular, hükümet binasının önünde toplanmaya başladı.

Güvenlik güçleri, kalabalığın çoğalması üzerine hükümet binasına takviye güç göndermeye başladı.

Protestocular, bina önünde kalabalığa müdahale etmeyen güvenlik güçleriyle fotoğraf çekildi.

Vitebsk, Brest ve Grodno şehirlerinde de meydanlarda protestocular gösteriler düzenledi.

Gün içinde ülkenin değişik yerlerinde bulunan devlete ait bazı fabrikalarda iş bırakma eylemleri yapıldı.

Minsk Traktör Fabrikası’nda da bazı işçilerin iş bırakma eylemine katılması üzerine Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, fabrikaya gelerek yetkililerle basına kapalı görüştü.

- Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından protestolar başlamıştı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Polisin protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

- Muhalefet, üst mahkemeye itiraz edeceklerini duyurmuştu

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı
Dünya

Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı

Rus güçleri ve TSK’nın İdlib’de düzenlediği ortak devriyelerin geçici süreyle askıya alındığı açıklandı.
Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi
Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Ali Koç kararını verdi

Günlerdir tartışma konusu olan harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı