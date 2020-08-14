Belarus’ta protestocular hükümet binası önünde toplandı

MİNSK (AA) - Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto eylemi başlatan göstericiler, hükümet binası önünde toplandı.

Merkez Seçim Komisyonunun Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonucunu açıklamasından sonra başkent Minsk’te protestocular, hükümet binasının önünde toplanmaya başladı.

Güvenlik güçleri, kalabalığın çoğalması üzerine hükümet binasına takviye güç göndermeye başladı.

Protestocular, bina önünde kalabalığa müdahale etmeyen güvenlik güçleriyle fotoğraf çekildi.

Vitebsk, Brest ve Grodno şehirlerinde de meydanlarda protestocular gösteriler düzenledi.

Gün içinde ülkenin değişik yerlerinde bulunan devlete ait bazı fabrikalarda iş bırakma eylemleri yapıldı.

Minsk Traktör Fabrikası’nda da bazı işçilerin iş bırakma eylemine katılması üzerine Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, fabrikaya gelerek yetkililerle basına kapalı görüştü.

- Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından protestolar başlamıştı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Polisin protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

- Muhalefet, üst mahkemeye itiraz edeceklerini duyurmuştu

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.