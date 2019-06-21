Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belarus uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belarus uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Beyaz Rusya Cumhuriyeti’nden tatil için Alanya’ya gelen Kiryl Stsepanenka (47), Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde temizlik için odaya giren görevli, Belarus uyruklu turistti yerde hareketsiz yattığını gördü. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekip yaptıkları kontrollerde Stsepanenka’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Stsepanenka cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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