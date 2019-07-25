Belaruslu diplomatın vurulduğu sitede sessizlik hakim

Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşarın silahlı saldırıya uğradığı sitede sessizlik hakimken, müsteşarı vurduktan sonra intihar eden albayın ailesinin evlerinden ayrıldığı öğrenildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde dün akşam Belarus Büyükelçiğinde görevli Müsteşar Alexander Poganshev’e silahlı saldırıda bulunan komşusu emekli Albay Mehmet Bayram, olayın ardından aynı tabanca ile intihar etmişti. Yaralanan Poganshev, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Olayın yaşandığı sitede

güvenlik önlemleri arttırılırken, sessizliğin hakim olduğu görüldü. İntihar eden emekli Albay Mehmet Bayram’ın ailesinin ise bugün evi terk ettiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sitenin yanındaki sitenin görevlisi olan Volkan Çalışkan, ”Biz sadece silah seslerini duyduk, çıktığımızda müsteşar yaralıydı. Ateş ettiğini görmedik ama sesleri duyduk. Polis ekipleri geldi olay yerine. Binanın içerisinde ateş edilmiş zaten. Yaklaşık 10, 14 el ateş sesi duyduk. Aralarında husumet yoktu bildiğimiz kadarıyla. Sadece çocuğundan rahatsız olduğunu duyduk daha sonrasında. İntihar eden albayın daha öncesinde birkaç defa vukuatı olmuş zaten” dedi.