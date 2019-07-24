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Belarus müsteşarına silahlı saldırı

Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından kafasına sıkarak intihar etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:40
Belarus müsteşarına silahlı saldırı

Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, saldırgan ardından kafasına sıkarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Güzeltepe Mahallesi Belarus Büyükelçiliği önünde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, 13 yaşındaki çocuğuyla yürürken aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Poganshev olayda ağır yaralanırken, saldırgan ise silahı kafasına sıkarak intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:40
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