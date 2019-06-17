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Belarus heyeti Edirne’de

Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Belarus Grodno Bölgesinden gelen heyet kenti ziyaret etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:42
Belarus heyeti Edirne’de

Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Belarus Grodno Bölgesinden gelen heyet kenti ziyaret etti.


Ticari ve resmi temaslarda bulunmak üzere Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei Savinych, Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi, Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Grodno Ticaret ve Sanayi Odası Genel Direktörü Mechyslau ile birlikte gıda ve ayakkabı sektörü temsilcilerinden oluşan heyet Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı M. Emre Alp ile bir araya geldi.


İki gün süren programın ilk gününde İlimiz tarihi ve turistik yerleri ziyaret edilerek yöresel ürünlerimiz, İlimiz turizm ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler ile Edirne’nin tanıtımı yapıldı.


Programın ikinci günü ise Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden heyet Edirne Belediyesi ile Belarus Cumhuriyeti Grodno Şehir Komitesi ile Dostluk ve İşbirliği Mutabakat Antlaşması’nı imzaladı. İki şehir Valilikleri ve Ticaret ve Sanayi Odaları arasında daha önceden imzalanmış olan işbirliği protokolleri ardından yapılan bu anlaşma ile kültürel ve ekonomik işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.


Aynı gün ticari işbirlikleri sağlamak adına heyette yer alan ayakkabı sektör temsilcisinin talebi üzerine bölgemizde faaliyet gösteren Dona Ayakkabıcılık Fabrikası ziyaret edildi. Firma sahibinin üretimleri hakkında bilgi vermesinin ardından fabrikayı gezdirerek üretim aşamalarını bir bir anlattı. Ziyaret sürecinde gerçekleştirirken temaslar sonucunda iki firma temsilcisi potansiyel işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundular.


Gıda sektör buluşması için ise heyet ile birlikte Keçecizade firmasının imalathanesi ziyaret edildi. Tescil aşamasındaki coğrafi işaretli ürün olan badem ezmesinin yapım aşamasını takip eden heyet çok etkilendiklerini belirterek Grodno Bölgesine aynı lezzeti taşımak istediklerini dile getirip Eylül ayı içerisinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilecek bir organizasyon ile firma yetkililerini Belarus’a davet etti.


Heyet günün sonunda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı’na katılım sağladı. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt İlimizin ticari, tarihi ve turizm yönünden tanıtımının yer aldığı sunumu gerçekleştirerek "Birbirine benzeyen iki bölgenin son yıllarda işbirlikleri kurma yönünde göstermiş oldukları çabaya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün burada bir araya gelmiş olmanın ileride iki şehre ekonomik ve ticari açıdan fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Edirne’ye ikinci kez geldiğini belirten Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi ise sunumunda Grodno Bölgesini tanıtarak Eylül Ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan ve 12 Ülkenin katılım sağlayacağı fuarda yer almak isteyen Edirneli iş adamlarına destek olacaklarını belirtti.


Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei Savinych ise Edirne’de faaliyet gösteren iş adamlarının Belarus ile yapacakları ticarette karşılaşabilecekleri tüm sorunlar ve her türlü bilgi aktarımı hakkında kendilerine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.


Grodno heyet programı sektör bazlı ikili işbirliği görüşmeleri ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:42
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