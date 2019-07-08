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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Zelenskiy'nin teklifine destek

Belarus Cumhurbaşkanlığı:- "(Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Minsk'te görüşme teklifi) Böyle bir formatta yapılacak görüşmeyi destekliyoruz. Minsk'in barış müzakereleri sahası olması onur verici"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Zelenskiy'nin teklifine destek

MİNSK (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'ta Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifine destek geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, Putin'e yönelik Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifi değerlendirildi.

Lukaşenko'nun, Zelenskiy'nin teklifini desteklediği kaydedilen açıklamada, "Böyle bir formatta yapılacak görüşmeyi destekliyoruz. Minsk'in barış müzakereleri sahası olması onur verici." değerlendirmesinde bulunuldu.

Zelenskiy, Putin'i, Minsk'te, Kırım ve Donbas konulu görüşme yapmaya çağırmış, "Konuşmak için şu isimleri teklif ediyorum: Ben, siz (Putin), ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bizi memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Zelenskiy'nin teklifini dikkate alacaklarını belirterek, "Nasıl bir görüşme formatı olduğunu ve sonuçlarını anlamak gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
  1. Belarus
  2. Donbas
  3. Kırım
  4. Lukaşenko
  5. Putin
  6. Rusya
  7. Ukrayna
  8. Zelenskiy

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