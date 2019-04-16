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Seçim 2019 Sayfası

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle karşıladı

16 Nisan 2019 Salı 16:04
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Ankara'da

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lukaşenko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Lukaşenko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Lukaşenko, merdivenlerde Türkiye ve Belarus bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Lukaşenko, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.




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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:04
  1. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. resmi karşılama
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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