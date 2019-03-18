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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Türkiye'ye gelecek

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, nisanda Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti

18 Mart 2019 Pazartesi 19:18
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Türkiye'ye gelecek

MİNSK (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, nisan ayı ortasında Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Lukaşenko, Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama'yı kabulünde yaptığı konuşmada, Belarus-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye derin bir saygı duyduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Nisan ayının ortasında Türkiye’ye yüksek düzeyde resmi bir ziyaret gerçekleştireceğiz, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile görüşeceğiz." dedi.

Kısa süre sonra Belarus-Türkiye hükümetler arası komisyon toplantısı yapılacağını kaydeden Lukaşenko, bu ziyaretin ilk adımı olarak Türk büyükelçisi ile iki ülke arasındaki sorunları görüşmek istediğini ifade etti.

Lukaşenko, "Gözle görülen şeyleri konuşmak hoş. Bununla birlikte her zaman çözülmesi gereken problemler vardır. Aksi halde eğer her şey iyi olsaydı, görüşme, müzakere etme gereksiz olurdu. Sorunlarımızı çözmemiz gerekir." diye konuştu.

Büyükelçi Darama ise Lukaşenko’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi gerçekleştirilen bu görüşmeyi hazırlık toplantısı olarak gördüğünü söyleyerek, "Türkiye ile Belarus ilişkileri bakımından aramızda bir sorun görmüyoruz. Bu bizim için gurur sebebidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Belarus arasında geçen yıl ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 984 milyon dolara ulaşmıştı. Geçen yılın sonunda, Belarus ekonomisindeki Türk yatırımlarının hacmi 43,1 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Belarus'ta Türk sermayeli 300'den fazla işletme kayıtlı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:18
  1. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
  2. türkiye
  3. Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama

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