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Avrupa Belarus Avrupa’yı açıktan tehdit etti!
Avrupa

Belarus Avrupa’yı açıktan tehdit etti!

Avrupa'da göçmen krizi tahmin edilenin ötesine ulaştı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise Birlik’in göçmen krizi nedeniyle ülkeye ek yaptırım uygulaması halinde, Avrupa’ya gaz tedarikini kesme tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:51:00 -
Belarus Avrupa’yı açıktan tehdit etti!

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi, Avrupa Birliği’ni endişelendirmekle kalmadı, Brüksel ve Moskova’yı da karşı karşıya getirdi. Rusya, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinden dolayı kaygı duyduğunu açıkladı, krizde payı olduğu suçlamalarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa Birliği’nin, Orta Doğu ülkelerinden Belarus’a göçmen taşıdığı gerekçesiyle Rus havayolu şirketi Aeroflot’a yaptırım uygulamayı değerlendirdiği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Peskov, “Bu çılgınlık olur” dedi.

Peskov, Rusya’nın göçmen krizine müdahil olmadığını, aksine sorunun çözülmesi için uğraştığını söyledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuyla ilgili olarak Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştüğünü belirtti.

Aeroflot şirketinin de göçmen trafiğine karışmadığını açıkladığını vurgulayan Peskov, “Eğer bazı şirketler bunu yapıyorsa bile, bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmez” dedi.

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