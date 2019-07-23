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Belarus Ankara Büyükelçisi’nden Vali Çakacak’a ziyaret

Vali Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrei V.

23 Temmuz 2019 Salı 17:35
Belarus Ankara Büyükelçisi’nden Vali Çakacak’a ziyaret

Vali Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrei V. Savınykh’i makamında kabul etti.


Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Büyükelçi Savınykh, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Savınykh’i Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.Büyükelçinin ziyareti hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çakacak, Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesini temenni ederek “Türkiye Belarus’un bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk tanıyan ülke olmuştur. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz dostluk temelinde sanayi, kültür, ticari alanında her geçen gün üst düzey ziyaretlerle daha da ileriye gitmektedir.2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Belarus’u ziyaret etmiş. Yine Aynı şekilde Belarus Cumhurbaşkanı bulunduğumuz yıl 2019 yılının nisan ayında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmiş. Her iki ziyarette de üst düzey belgeler imzalanmıştır.İki ülke arasında 600 milyon doları aşan bir ticaret hacmi vardır. Üst düzeyde yapılan ziyaretler, iş insanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri ve bu tür ziyaretlerin var olan ilişkiyi daha da ileriye götüreceği inancı içerisindeyim.Eskişehir ilimizde gerek sanayi alanında ticaret alanında, madencilik, turizm alanında, tarım alanında Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. Türkiye ile Belarus arasındaki var olan ilişkilerin gelişmesinde Eskişehir’in de önemli payının olacağını değerlendiriyorum. Biz şehrimizle Belarus arasında çok daha fazla gelişen ilişkilerimizin olacağı inancı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.


“İki ülkenin de işbirlikleri yapması gerçekten bizi mutlu ediyor”


Ziyarette konuşan Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrei V. Savınykh ise yaptığı açıklamada, “Eskişehir ziyareti özellikle benim için çok önemli. İki ülke arasındaki ilişkilere baktığımız zaman şahsi olarak hiçbir problem göremiyorum. Bu gerçekten resmi kayıtlara da geçmiş durumda. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri götürülmesi adına ben kendi adıma düşen görev ne ise yapmaya hazırım. Beni ağırladığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Türkiye’deki Belarus firmaları ve aynı şekilde Belarus’daki Türk firmaları iki ülkenin üretim kapasitelerini arttırma yolunda üzerlerine düşen görevi sonuna kadar yapmaktadırlar. Sanayi bakımından yaşanan bu gelişmelerin yanında aynı zamanda bilimsel manada da gelişmeler yaşanıyor ve iki ülkenin de inovasyon ve tasarım alanlarında bilimsel manada işbirlikleri yapması gerçekten bizi mutlu ediyor. Mevcut ilişkilerimizi üniversitelere de yayabilirsek iki ülkede de çalışanların hem eğitim seviyesini hem de bilimsel araştırma kapasitesini arttıracağımıza inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:35
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